قالت وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة، إنها أغلقت 528 محلا تجاريا في ولايات نواكشوط الثلاث، بسبب مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بأسعار المواد الأساسية المتفق عليها على مستوى هذه الولايات.

وأضافت الوزارة في منشور لها، أنه في إطار مراقبتها للسوق فرضت غرامات مالية بلغت 2137000 أوقية قديمة، على المحلات المخالفة، وقدم تم دفعها للخزينة العامة للدولة.

وأشارت إلى أنها استقبلت منذ إعلان الأسعار الجديد 896 شكاية من المواطنين بخصوص مخالفة الأسعار المتفق عليها، فيما شملت عمليات التحسيس التي نفذتها 2106 محلات تجارية في ولايات نواكشوط الثلاث.