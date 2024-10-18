أجرى مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس عدة تعيينات في بعض القطاعات الحكومية، وذلك على النحو التالي:
وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف
ديوان الوزير
مكلفون بمهام:
– أمحمد محمد لوليد، مدير للتكوين التقني والمهني سابقا
– عابدين باب احمد، مدير الصناعة التقليدية بنفس الوزارة سابقا
– آمنة بلال مفتشة، بوزارة البيئة سابقا
– محمد اعلي شينون، إطار بالشركة الموريتانية للتمور سابقا
المستشارون:
– المستشار القانوني: محمد لغظف بيه، نفس المنصب سابقا
– المستشار المكلف بالتكوين المهني: أسلم رباح، نفس المنصب سابقا
– المستشار المكلف بالتعليم التقني: محمد أسلم، نفس المنصب سابقا
– المستشارة المكلفة بالاتصال: حورية ملاي ادريس، المستشارة المكلفة بالصناعة التقليدية سابقا.
– المستشار المكلف بالصناعة التقليدية والحرف: محمد لمين محمد اتراه، استاذ بالمركز الثقافي الموريتاني بجمهورية غامبيا سابقا.
– المستشار المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني: عبد الدايم سيدي محمد نافع، دكتوراه في العلوم الاقتصادية والتسيير.
– المنسق العام للبرنامج الوطني للصناعة التقليدية: عثمان ولد محمد لمين امصيكيل، نفس المنصب سابقا
المفتشية العامة:
– المفتش العام: محمد اعمر احويرية، مكلف بمهمة بنفس الوزارة سابقا
– مفتش مكلف بالرقابة الادارية والتسيير: سليمان محمد عبد الفتاح، مفتش مكلف بالقطاع الخدمي سابقا
– مفتش مكلف بالصناعة التقليدية والحرف: با لوتي ممادو، مفتش مكلف بالقطاع الزراعي سابقا.
– مفتش مكلف بالقطاع الصناعي: يب يحفظ جعفر، نفس المنصب سابقا.
– مفتش مكلف بقطاع المباني والأشغال العمومية: محمد لمين عالي، نفس المنصب سابقا.
– مفتش مكلف بالقطاع الخدمي: محمد احمد صيكة، المفتش المكلف بالتكوين المهني سابقا.
– المفتش المكلف بالقطاع الزراعي: محمد محمد يحي، المفتش المكلف بالتكوين الفني والمهني سابقا.
– المفتش المكلف بالتكوين المهني الخاص: الشيخ باي عمر لي، مدير التنسيق مع المؤسسات بنفس الوزارة سابقا.
الادارة المركزية:
المديرية العامة للتكوين التقني والمهني:
– المدير العام: محفوظ محمد عبد الرحمن احبيب، دكتور مهندس في الالكتروميكانيك، مكلف بمهمة بوزارة البيئة سابقا.
– المدير العام المساعد: احمدو محمد يحى، نفس المنصب سابقا
مديرية التكوين
– المدير: سيدي محمد ولد محمد اطفل، مهندس دولة في الالكترونيات، ملحق بديوان وزير الوظيفة العمومية سابقا.
– المدير المساعد: هند بنيامين هيين، نفس المنصب سابقا.
مديرية الامتحانات والمسابقات:
– المديرة: حفصة آتييه، مديرة التكوين بنفس الوزارة سابقا
– المدير المساعد: محمد فال يحى، المدير المساعد للتنسيق مع المؤسسات سابقا
مديرية ترقية التكوين المهني الخاص
– المدير: احمد محمدن مسعود، مدير التنمية في الوزارة سابقا
– المدير المساعد: يحى ولد اسحاق، إطار بمركز المركز العالي للتعليم الفني سابقا
المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف وترقية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
– المديرة العامة: مريم حامدين كان، مديرة الابتكار بوزارة التحول الرقمي وعصرنة الادارة سابقا
– المديرة العامة المساعدة: مالي منت سيدي عبد الله الحاج ابراهيم، مفتشة بنفس الوزارة سابقا
مديرية حفظ وترقية موروث الصناعة التقليدية
– المديرة: ميمونة منت يركيت، إطارة بديوان وزير التهذيب سابقا
– المدير المساعد: الحسين اعمر عينان، المدير المساعد للصناعة التقليدية سابقا
مديرية ترقية الحرف والمؤسسة متناهية الصغر والصغيرة للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
– المديرة فاطمة المختار سالم، حاصلة على شهادة الليصانص في المالية وماستر 1 في إدارة الأعمال
– المديرة المساعدة: المعلومة منت محمد، المديرة المساعدة للتنمية بنفس الوزارة سابقا
مديرية التنمية والتعاون لنظم المعلومات
– المدير: محمدو ولد لكويري، إطار بديوان وزارة التهذيب واصلاح النظام التعليمي سابقا
– المديرة المساعدة: السالمة منت سيدأحمد، حاصلة على ماستر، إطارة ببرنامج ترقية الصناعة التقليدية سابقا
مديرية الشؤون الإدارية والمالية
– المدير: الشيخ عبد الله عبد الجليل المصطفى، رئيس مصلحة المحاسبة بنفس المديرية سابقا
– المدير المساعد: محمد لمين سالم بلال، إطار بخلية الدعم بالأمانة الدائمة لتجمع دول الساحل
مديرية المصادر البشرية
– المدير: بمب سيد أحمد الشيخ، حاصل على المتريز في التسيير، إطار بشركة مطارات موريتانيا وآفروبور سابقا
– المدير المساعد: شعيب محمد الختار، المدير المساعد لتخطيط والتعاون بنفس الوزارة سابقا.
وزارة الاقتصاد والمالية
المفتشية العامة للمالية
مفتش عام للمالية: آبه ولد أحمد الطلبه.
وزرة العدل
ديوان الوزير
– مستشارا مكلفا بحقوق الإنسان وإدارة السجون وإعادة الإدماج: محمد المصطفى ولد زين، كاتب ضبط رئيسي، رئيس مصلحة بالمحكمة العليا سابقا.
الإدارات المركزية
مديرية الدراسات والتشريع
– المدير: تعيين، القاضي الشيخ آلويمين، مستشارا مكلفاً بحقوق الإنسان وإدارة السجون وإعادة الإدماج سابقا.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المؤسسات العمومية
جامعة نواكشوط العصرية
– الرئيس: عالي محمد سالم بخاري
‐ نائب الرئيس المكلف بالبحث العلمي والتعاون: عاليون باري حمادي
‐ نائب الرئيس المكلف بالشؤون التربوية: محمد الأمين مولاي إبراهيم
‐ الأمين العام: محمد عبد الجليل احويبيب
وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية
المؤسسات العمومية
ميناء نواذيبو المستقل
– المدير العام المساعد: سيدي لكرامه، إطار في ميناء انواذيبو المستقل
مؤسسة ميناء خليج الراحة
– المدير العام المساعد: محمودي داهي حاصل على شهادة الماستر في الصيد الصناعي المدير الإداري واللوجستي للمكتب الوطني لطب الشغل سابقا
وزارة التنمية الحيوانية
ديوان الوزير
– مكلف بمهمة: لمرابط مكحله النمين، دكتور بيطري، خلفا للسيد آبه أحمد الطلبه الذي استدعي لمهام أخرى
– المستشار الفني المكلف بالشؤون القانونية: الشيباني محمد راره، إداري مدني، حاصل على دبلوم قانوني
– المستشار الفني المكلف بالشؤون الاقتصادية: بابا دمبيا، مدير المصالح البيطرية سابقا
الإدارة المركزية
مديرية المصالح البيطرية
– المدير: حبيب الله حبيب الله، دكتور بيطري، رئيس مصلحة بنفس المديرية سابقا
– المدير المساعد: دداه همد بيرام، دكتور بيطري، إطار بالوزارة
– مديرية تنمية الشعب الحيوانية:
– المدير المساعد: إبراهيم أحمد سالم، رئيس مصلحة بنفس المديرية سابقا.
وزارة التجارة والسياحة
المؤسسات العمومية
مركزية الشراء وتموين السوق
المديرة العامة: لاله الرشيد ولد صالح.