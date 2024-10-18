أجرى مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس عدة تعيينات في بعض القطاعات الحكومية، وذلك على النحو التالي:

وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف

ديوان الوزير

مكلفون بمهام:

– أمحمد محمد لوليد، مدير للتكوين التقني والمهني سابقا

– عابدين باب احمد، مدير الصناعة التقليدية بنفس الوزارة سابقا

– آمنة بلال مفتشة، بوزارة البيئة سابقا

– محمد اعلي شينون، إطار بالشركة الموريتانية للتمور سابقا

المستشارون:

– المستشار القانوني: محمد لغظف بيه، نفس المنصب سابقا

– المستشار المكلف بالتكوين المهني: أسلم رباح، نفس المنصب سابقا

– المستشار المكلف بالتعليم التقني: محمد أسلم، نفس المنصب سابقا

– المستشارة المكلفة بالاتصال: حورية ملاي ادريس، المستشارة المكلفة بالصناعة التقليدية سابقا.

– المستشار المكلف بالصناعة التقليدية والحرف: محمد لمين محمد اتراه، استاذ بالمركز الثقافي الموريتاني بجمهورية غامبيا سابقا.

– المستشار المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني: عبد الدايم سيدي محمد نافع، دكتوراه في العلوم الاقتصادية والتسيير.

– المنسق العام للبرنامج الوطني للصناعة التقليدية: عثمان ولد محمد لمين امصيكيل، نفس المنصب سابقا

المفتشية العامة:

– المفتش العام: محمد اعمر احويرية، مكلف بمهمة بنفس الوزارة سابقا

– مفتش مكلف بالرقابة الادارية والتسيير: سليمان محمد عبد الفتاح، مفتش مكلف بالقطاع الخدمي سابقا

– مفتش مكلف بالصناعة التقليدية والحرف: با لوتي ممادو، مفتش مكلف بالقطاع الزراعي سابقا.

– مفتش مكلف بالقطاع الصناعي: يب يحفظ جعفر، نفس المنصب سابقا.

– مفتش مكلف بقطاع المباني والأشغال العمومية: محمد لمين عالي، نفس المنصب سابقا.

– مفتش مكلف بالقطاع الخدمي: محمد احمد صيكة، المفتش المكلف بالتكوين المهني سابقا.

– المفتش المكلف بالقطاع الزراعي: محمد محمد يحي، المفتش المكلف بالتكوين الفني والمهني سابقا.

– المفتش المكلف بالتكوين المهني الخاص: الشيخ باي عمر لي، مدير التنسيق مع المؤسسات بنفس الوزارة سابقا.

الادارة المركزية:

المديرية العامة للتكوين التقني والمهني:

– المدير العام: محفوظ محمد عبد الرحمن احبيب، دكتور مهندس في الالكتروميكانيك، مكلف بمهمة بوزارة البيئة سابقا.

– المدير العام المساعد: احمدو محمد يحى، نفس المنصب سابقا

مديرية التكوين

– المدير: سيدي محمد ولد محمد اطفل، مهندس دولة في الالكترونيات، ملحق بديوان وزير الوظيفة العمومية سابقا.

– المدير المساعد: هند بنيامين هيين، نفس المنصب سابقا.

مديرية الامتحانات والمسابقات:

– المديرة: حفصة آتييه، مديرة التكوين بنفس الوزارة سابقا

– المدير المساعد: محمد فال يحى، المدير المساعد للتنسيق مع المؤسسات سابقا

مديرية ترقية التكوين المهني الخاص

– المدير: احمد محمدن مسعود، مدير التنمية في الوزارة سابقا

– المدير المساعد: يحى ولد اسحاق، إطار بمركز المركز العالي للتعليم الفني سابقا

المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف وترقية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

– المديرة العامة: مريم حامدين كان، مديرة الابتكار بوزارة التحول الرقمي وعصرنة الادارة سابقا

– المديرة العامة المساعدة: مالي منت سيدي عبد الله الحاج ابراهيم، مفتشة بنفس الوزارة سابقا

مديرية حفظ وترقية موروث الصناعة التقليدية

– المديرة: ميمونة منت يركيت، إطارة بديوان وزير التهذيب سابقا

– المدير المساعد: الحسين اعمر عينان، المدير المساعد للصناعة التقليدية سابقا

مديرية ترقية الحرف والمؤسسة متناهية الصغر والصغيرة للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

– المديرة فاطمة المختار سالم، حاصلة على شهادة الليصانص في المالية وماستر 1 في إدارة الأعمال

– المديرة المساعدة: المعلومة منت محمد، المديرة المساعدة للتنمية بنفس الوزارة سابقا

مديرية التنمية والتعاون لنظم المعلومات

– المدير: محمدو ولد لكويري، إطار بديوان وزارة التهذيب واصلاح النظام التعليمي سابقا

– المديرة المساعدة: السالمة منت سيدأحمد، حاصلة على ماستر، إطارة ببرنامج ترقية الصناعة التقليدية سابقا

مديرية الشؤون الإدارية والمالية

– المدير: الشيخ عبد الله عبد الجليل المصطفى، رئيس مصلحة المحاسبة بنفس المديرية سابقا

– المدير المساعد: محمد لمين سالم بلال، إطار بخلية الدعم بالأمانة الدائمة لتجمع دول الساحل

مديرية المصادر البشرية

– المدير: بمب سيد أحمد الشيخ، حاصل على المتريز في التسيير، إطار بشركة مطارات موريتانيا وآفروبور سابقا

– المدير المساعد: شعيب محمد الختار، المدير المساعد لتخطيط والتعاون بنفس الوزارة سابقا.

وزارة الاقتصاد والمالية

المفتشية العامة للمالية

مفتش عام للمالية: آبه ولد أحمد الطلبه.

وزرة العدل

ديوان الوزير

– مستشارا مكلفا بحقوق الإنسان وإدارة السجون وإعادة الإدماج: محمد المصطفى ولد زين، كاتب ضبط رئيسي، رئيس مصلحة بالمحكمة العليا سابقا.

الإدارات المركزية

مديرية الدراسات والتشريع

– المدير: تعيين، القاضي الشيخ آلويمين، مستشارا مكلفاً بحقوق الإنسان وإدارة السجون وإعادة الإدماج سابقا.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المؤسسات العمومية

جامعة نواكشوط العصرية

– الرئيس: عالي محمد سالم بخاري

‐ نائب الرئيس المكلف بالبحث العلمي والتعاون: عاليون باري حمادي

‐ نائب الرئيس المكلف بالشؤون التربوية: محمد الأمين مولاي إبراهيم

‐ الأمين العام: محمد عبد الجليل احويبيب

وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

المؤسسات العمومية

ميناء نواذيبو المستقل

– المدير العام المساعد: سيدي لكرامه، إطار في ميناء انواذيبو المستقل

مؤسسة ميناء خليج الراحة

– المدير العام المساعد: محمودي داهي حاصل على شهادة الماستر في الصيد الصناعي المدير الإداري واللوجستي للمكتب الوطني لطب الشغل سابقا

وزارة التنمية الحيوانية

ديوان الوزير

– مكلف بمهمة: لمرابط مكحله النمين، دكتور بيطري، خلفا للسيد آبه أحمد الطلبه الذي استدعي لمهام أخرى

– المستشار الفني المكلف بالشؤون القانونية: الشيباني محمد راره، إداري مدني، حاصل على دبلوم قانوني

– المستشار الفني المكلف بالشؤون الاقتصادية: بابا دمبيا، مدير المصالح البيطرية سابقا

الإدارة المركزية

مديرية المصالح البيطرية

– المدير: حبيب الله حبيب الله، دكتور بيطري، رئيس مصلحة بنفس المديرية سابقا

– المدير المساعد: دداه همد بيرام، دكتور بيطري، إطار بالوزارة

– مديرية تنمية الشعب الحيوانية:

– المدير المساعد: إبراهيم أحمد سالم، رئيس مصلحة بنفس المديرية سابقا.

وزارة التجارة والسياحة

المؤسسات العمومية

مركزية الشراء وتموين السوق