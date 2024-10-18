تقدم اللاعب الدولي الموريتاني محسن بودة لاعب الرجاء البيضاوي المغربي لكرة القدم ، بشكاية إلى لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” ضد الوداد الرياضي لعدم حصوله مستحقاته المالية التي تم الإتفاق عليها بعد فسخ عقده مع النادي.

وكان محسن بده أمهل إدارة الوداد البيضاوي لكرة القدم، 10 أيام قبل اللجوء للجنة النزاعات بالفيفا، لكن المهلة انتهت دون أن يدفع النادي مستحقاته المالية، لتقدم بعد ذلك بالشكاية.

وكان نادي الوداد الرياضي فسخ عقد اللاعب الموريتاني محسن بودة، بسبب عدم اقتناع المدرب الجنوب إفريقي رولان موكوينا بمؤهلاته، ليلتحق بعدها مباشرة بالرجاء الرياضي.