وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ليل السبت / الأحد، مدينة هامبورغ الألمانية، قادما من فرنسا.

وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء إن الرئيس غزواني يبدأ “زيارة صداقة وعمل” لألمانيا.

وكان الرئيس غزواني قد شارك في الدورة التاسعة عشرة للمنظمة الدولية للفرانكفونية في باريس، إلى جانب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة عدد من الدول.

وتمول ألمانيا مشاريع تنموية في موريتانيا، تتعلق في البنية التحتية لميناء الصيد التقليدي وعصرنة الموانئ، والتدريب المهني وتطوير الخبرات والمهارات، بالإضافة إلى الطاقة النظيفة والمعادن والبيئة.

وكانت موريتانيا قد وقعت مع البنك الألماني للتنمية اتفاقية بقيمة تسعة عشر مليون يورو لتمويل مشاريع للصيد التقليدي في البلد.

وتنص الاتفاقية على تخصيص 12 من إجمالي المبلغ لتمويل مشاريع الصيد التقليدي، فيما يوجه مبلغ سبعة ملايين يورو من المبلغ لتدريب الكادر البشري.، وفق الاتفاقية.

وفي شهر مارس الماضي وقعت موريتانيا وألمانيا على الاتفاق الإضافي المخصص لتمويل مشروع عصرنة ميناء الصيد التقليدي في نواذيبو، بقيمة مليوني يورو.

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة توفير الأسماك للاستهلاك البشري المباشر.