أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن أسعار الغذاء في العالم شهدت في سبتمبر المنصرم أعلى زيادة شهرية لها منذ 2022، متأثرة بالطقس السيء الذي شكل ضغطا تصاعديا على فئات السلع الغذائية المهمة.

وقالت المنظمة إن مؤشرها الواسع لأسعار الغذاء ارتفع بنسبة 3 في المائة مقارنة بمستويات أغسطس الماضي، ليسجل أكبر زيادة على أساس شهري منذ مارس 2022، عندما ارتفعت أسعار الغذاء نتيجة لتعطل إمدادات الطاقة والغذاء مع بدء الصراع الروسي الأوكراني.

وأشارت المنظمة إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يرجع هذه المرة إلى عدة عوامل، أهمها المخاوف بشأن الطقس السيء. وأدى هذا إلى زيادة بنسبة 3 في المائة في أسعار الحبوب، وهي العنصر الأكبر في المؤشر العام، مما يعكس اتجاه الانخفاض الذي استمر ثلاثة أشهر.