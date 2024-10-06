قال المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تقرير جديد إن وباء الكوليرا في نيجيريا أودى بحياة 359 شخصا على الأقل في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024 في 33 ولاية في البلاد.

وأفادت وكالة الصحة العامة في آخر تحديث لها ، بزيادة عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض إلى 10,837 حالة خلال العام الحالي.

ومنذ بداية السنة الحالية، سجلت 33 ولاية من ولايات البلاد الـ36 حالات مشتبه في إصابتها بالكوليرا.

وتعد الكوليرا عدوى إسهالية حادة تنتج عن تناول طعام أو ماء ملوث ببكتيريا الكوليرا.