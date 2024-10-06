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حوالي 10 ملايين ناخب في تونس يصوتون لاختيار رئيس للبلاد

سيدي محمد شمّادبواسطة
انطلقت صباح اليوم ، عملية التوصيت للانتخابات الرئاسية في تونس، لاختيار رئيس جديد للبلاد، في انتخابات يخضع سبقاها ثلاث مترشحين يتصدرهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد.
ويقدر عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي بـ 9 ملايين و753 ألف و217 ناخبا.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، إن جميع مكاتب ومراكز الاقتراع ، فتحت أبوابها، منذ الساعة الثامنة من صباح الأحد لاستقبال الناخبين، دون تسجيل أي تأخير وأي نقص في الموارد البشرية أو اللوجستية.
وأكد بوعسكر توافد الناخبين والناخبات ، حاليا، بأعداد “ملفتة “، على مراكز الاقتراع، وفق تعبيره.
ومن المقرر أن يمتد التصويت حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.
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