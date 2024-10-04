وتناولت الجلسة متابعة أنشطة الصندوق الخاصة بالمراجعة الثالثة لاتفاقيات “التسهيل الإئتماني الموسع” و “آلية الدعم الموسع” و “آلية تسهيل الصمود والاستدامة”. وثمَّن الوزير دعم الصندوق ودوره في تقديم الدعم الفني والمالي لموريتانيا لتعزيز قدراتها وزيادة إيراداتها وتحسين إدارتها المالية والنقدية وتطوير النظم الإحصائية.

وأصدر توجيهات للمسؤولين بتكثيف الجهود لتجاوز التحديات التي تواجه مسار الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق جميع معايير حسن الأداء. وأكد المندوب على جاهزية فرق العمل لمواكبة البعثة وتسهيل مهامها وضرورة تطبيق الإصلاحات بشكل كامل ومستمر.

بدوره، أشاد رئيس بعثة الصندوق الدولي بالتعاون الوثيق مع الحكومة الموريتانية وأشاد بالأداء الإيجابي للبلاد في تنفيذ الإصلاحات. مؤكداً أن “هذه الإصلاحات تسير في الاتجاه الصحيح وتؤثر بشكل إيجابي على النظم المالية والنقدية وعلى جذب الاستثمارات إلى البلاد”.