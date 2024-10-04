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Mauritel

سفير ألمانيا: تعهدنا بمنح موريتانيا 62 مليون يورو لدعم الصيد

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

قال السفير الألماني في موريتانيا فلوريان رينديل إن بلاده تعهدت العام الماضي، خلال المفاوضات الثنائية بينها وموريتانيا، بمبلغ قدره 62 مليون يورو لعامي 2023-2024، في إطار التعاون التنموي.

جاء ذلك خلال حفل استقبال أقامه مساء ليل الأربعا/الخميس، السفير الألماني المعتمد لدى موريتانيا، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة الألمانية.

وأضاف أن المنحة الألمانية مخصصة لقطاع صيد الأسماك، وذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية لميناء الصيد التقليدي، ودعم خفر السواحل، ومعهد البحوث البحرية.

وأكد السفير الألماني، أن “حكومة بلاده تدعم جهود موريتانيا في مجال إيواء واستقبال اللاجئين عبر الحدود الشرقية للبلاد”.

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