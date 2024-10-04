أصدرت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الجمعة، تعميما يقضي بالتطبيق الصارم لمضمون المقرر رقم 000850 الصادر بتاريخ 05 نوفمبر 2020، القاضي بالحضور الدائم بالمصالح الصحية.

التعميم الذي نشرته الوزارة على صفحتها على الفيسبوك ، وجهته إلى جميع المديرين الجهويين للصحة ومديري المستشفيات.

وقالت الوزارة إن نظام الدوام “يبدأ من نهاية الدوام العادي لينتهي بداية الدوام العادي من اليوم الموالي”، دون أن يكون هنالك مجال لأن يتجاوز في مجموعه “15 مداومة في الشهر”.

ويسمح بالإلزام “30 يومًا في الشهر، دون أي مداومة، في المنشآت التي لا يوجد بها من العمال ما يكفي للتناوب على المداومة”.

وأضاف التعميم أن “أي شكل من التمالؤ أو عدم احترام المداومة والإلزام المبرمجين يلغي تلقائيًا الحق في هذه المكافآت ويعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في النظم سارية المفعول” وفق تعبيره.