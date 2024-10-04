أفادت مصادر خاصة لصحراء ميديا، أن المدير الجهوي للأمن على مستوى ولاية اترارزة جنوبي موريتانيا، المفوض الإقليمي محمد محمود ولد الحسن ولد سيدي يحي، قدم استقالته من وظيفة.

وحسب ما أفادت به المصادر، لمراسل صحراء ميديا في مدينة روصو عاصمة الولاية، فقد برر المفوض استقالته، بأنها جاءت احتجاجا على منعه من حقه في التقدم الوظيفي.

وأضافت المصادر، أن المفوض سبق أن لجأ إلى القضاء من أجل إثبات حقه في التقدم الوظيفي، وحصل على حكم بهذا الخصوص.

وبعد الحكم القضائي، لجأ إلى وزارة الداخلية التي أحالت رسالة للتخصص إلى الجهات المعنية، من أجل تمكينه من حقه في التقدم.

وأشارت المصادر إلىأن المماطلة في منحه الترقية التي يستحق، دفعته إلى تقديم استقالته من وظيفته كمدير جهوي للأمن بولاية ترارزة.

وتم تعيين ولد الحسن، على الإدارة الجهوية في ترارزة عام 2021، قادما من الإدارة العامة حيث كان يشغل منصب مستشار.