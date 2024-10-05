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الرئيس الموريتاني يلتقي رئيس الحكومة المغربية في باريس

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم السبت على هامش أعمال القمة 19 للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، في العاصمة الفرنسية باريس، رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.

وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، فقد شهد اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين، وأوجه تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأبلغ رئيس الحكومة المغربية الرئيس الموريتاني  تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وعبَّر عن حرص جلالته على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

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