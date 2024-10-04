قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن التطرف والإرهاب يشكلان تحديا رئيسيا للقارة الأفريقية، وهو ما يحتاج مواجهة فردية وجماعية لحفظ الاستقرار والأمن وتحقيق التنمية، وفق تعبيره.

ولد الغزواني الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي كان يتحدث في محاضرة في منتدى “يوم إفريقيا” المنظم بمدرسة العلوم السياسية في باريس، تحت شعار : “متحدون من أجل افريقيا، لاستلهام التميز”

وتحدث ولد الغزواني عن ما وصفها التحديات العالمية الكبرى، مخاطبا الطلاب بتحمل مسؤولياتهم في مواجهة الواقع الدولي باعتبارهم صناع القرار في المستقبل، على حد قوله.