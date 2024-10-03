تعاقد نادي إف . سي . نواذيبو، بطل الدوري الموريتاني الممتاز الموسم الماضي، اليوم الخميس، مع المدرب مصطفى صال لقيادة الفريق لمدة موسم واحد.

وكان النادي قد فسخ في شتنبر الماضي العقد الذي يربطه مع المدرب الإسباني خافيير بيرنال جارسيا، عقب الخروج المبكر من الدور التمهيدي الأول لمنافسات عصبة أبطال أفريقيا للموسم 2024 – 2025 على يد نادي “ميلو” الغيني.

وأكد النادي في بيان له على صفحته الرسمية ب”فيسبوك” أن الإطار الموريتاني مصطفى صال سيعمل، مع باقي الطاقم الفني في النادي، على انتزاع الألقاب والإشراف على التكوين.

وحقق إف سي نواذيبو فوزه الأول في الدوري الممتاز للموسم الحالي في رحلة الدفاع عن لقبه، للموسم الثامن على التوالي، بانتصاره السبت الماضي على نادي الحماية المدنية (1 -0).

وتشهد النسخة الحالية من الدوري الموريتاني الممتاز منافسة قوية، في ظل مشاركة ناديي الهلال والمريخ السودانيين.