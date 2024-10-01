أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن تقديم مساعدات بقيمة مليون دولار، للمتضررين من الفيضانات التي عرفتها النيجر مؤخرا.

وذكرت وكالة النيجر للأنباء، نقلا عن بلاغ للسفارة الأمريكية في النيجر، أن “نائبة المدير المساعدة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، جاكلين موسيتوا، التي قامت بزيارة عمل إلى نيامي، أعلنت عن تقديم مساعدات بقيمة مليون دولار لفائدة المتضررين من الفيضانات في البلاد”.

وأبرز المصدر ذاته أن جاكلين موسيتوا التقت في نيامي بالعاملين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وناقشت معهم “أولويات الوكالة، وكذا الشركاء في التنمية والعمل الإنساني”، موضحا أن هذه “الزيارة سلطت الضوء على التزام حكومة الولايات المتحدة بالتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في النيجر”.

وأضاف أن نائبة المدير المساعدة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أعلنت، خلال زيارتها، أن الولايات المتحدة التزمت، في بداية الشهر الجاري، بتقديم مليون دولار لمساعدة المتضررين من الفيضانات الأخيرة في النيجر.