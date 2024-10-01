حددت مؤسسة منتدى أصيلة يوم 13 من شهر أكتوبر الجاري، موعد الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي الخامس والأربعين.

وقالت في بيان لها إن هذه الدورة يشارك فيها حوالي 300 من صفوة رجال السياسة والفكر والادب والاعلام والفن التشكيلي

من مختلف أنحاء العالم.

وتتضمن فعاليات الموسم الثقافي، تنظم جامعة المعتمد ابن عباد المفتوحة، في دورتها الثامنة والثلاثين، عددا من الندوات تتعلق بمختلف أوجه التطورات التي يعرفها عالم الجنوب.

وسيعرف برنامج الندوات مناقشة قضايا حيوية آنية من قبيل موضوع “أزمة الحدود في إفريقيا: المسارات الشائكة، وموضوع

“النخب العربية في المهجر: التحدي القائم والدور الممكن”، وموضوع “الحركات الدينية والحقل السياس ي: أي مصير؟”.

كما يتضمن برنامج الدورة تنظيم مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، بالتعاون مع مؤسسة منتدى أصيلة ندوتين. الأولى حول الذكاء الاصطناعي: أي حكامة في إفريقيا، والثانية حول موضوع “شمولية الثقافة وانخفاض اللامساواة في توظيف الموارد الثقافية”.

وتبعا لما جرت العادة عليه، تٌنظًم خلال هذا الموسم أيضا مشاغل الفنون التشكيلية بمشاركة فنانين من

المغرب، والبحرين، والسنغال، وسوريا، وبلجيكا، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية

وبريطانيا

ويشمل برنامج الدورة تكريم عدد من الفنانين، والاحتفاء بالكاتب والروائي والشاعر المغربي،

وزير الثقافة سابقاً الأستاذ محمد الأشعري.