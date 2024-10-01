أعلنت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، عن تنظيم مسابقة اكتتاب محلي لـ 800 مقدم خدمة تعليم أساسي من بينهم 500 معلم مزدوج و300 معلم عربية.

وقالت الوزارة في إعلانها إن، إن امتحان الاكتتاب سيجرى يوم 16 من الشهر الجاري، عند الساعة 8 صباحا بمباني مدرسة تكوين المعلمين بنواكشوط.