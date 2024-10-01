أعلنت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، عن تنظيم مسابقة اكتتاب محلي لـ 800 مقدم خدمة تعليم أساسي من بينهم 500 معلم مزدوج و300 معلم عربية.
وقالت الوزارة في إعلانها إن، إن امتحان الاكتتاب سيجرى يوم 16 من الشهر الجاري، عند الساعة 8 صباحا بمباني مدرسة تكوين المعلمين بنواكشوط.
وتضمن الإعلان توزيع مقدمي خدمات التعليم المكتتبين على ولايات الحوض الشرقي (389 مقدم خدمة)، الحوض الغربي (109مقدم خدمة)، غورغول (84 مقدم خدمة)، لبراكنة (101 مقدم خدمة)، ترارزة (21 مقدم خدمة)، نواذيبو (26 مقدم خدمة)، كيديماغه (58 مقدم خدمة)، آدرار (2 مقدم خدمة) تيرس زمور (10 مقدم خدمة).