خسر المنتخب الموريتاني لكرة القدم المصغرة, اليوم الأحد, بعاصمة جنوب افريقيا “جوهانسبورغ” نهائي بطولة أمم إفريقيا ضد نظيره الجنوب إفريقي بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة.

وحظي المنتخب الموريتاني بمركز وصافة البطولة، وتوج منتخب جنوب أفريقيا باللقب.

الفريق الموريتاني سبق بتسجيل هدفين دون رد، قبل أن يعادل المنتخب الجنوب أفريقي النتيجة ويسجل هدف التقدم قبل انتهاء الشوط الأول.

وسع الجنوب إفريقيين الفارق بهدفين في بداية الشوط الثاني، لكن المنتخب الموريتاني استطاع العودة في النتيجة وحقق التعادل لتحتكم المباراة لشوطين إضافيين، تمكن خلالهما المنتخب الجنوب إفريقي من التقدم في النتيجة مطلع الشوط الإضافي الثاني ويحسم المباراة لصالحه، ويتوج باللقب.

وكان المنتخب الموريتاني قد حقق أربع انتصارات على التوالي في هذه البطولة، التي كان من ضمنها فوزه على المنتخب الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.