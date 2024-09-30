بدأت في العاصمة السنغالية دكار، أنشطة المنتدى الاقتصادي السنغالي-الموريتاني، يشارك فيها عن الجانب الحكومي لموريتانيا وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد ووفد من قطاعه.

وحسب أجندة المنتدى؛ فإنه من المقرر أن يلقي وزير النفط ولد خالد كلمة أمام المشاركين يحدد فيها أهم قطاعات الاندماج والتعاون بين البلدين.

كما أنه من المقرر أن يوقع خلال أشغال المنتدى العديد من الاتفاقيات بين هيئات القطاع الخاص الموريتاني والسنغالي لتعزيز التعاون المشترك وتسريع الإندماج الإقليمي.

ويشارك في المنتدى وفد رفيع من إتحاد أرباب العمال الموريتانيين والمديرة العامة لوكالة ترقية الاستثمارات بموريتانيا وممثلين عن البرلمان الموريتاني والسنغالي واتحادات الموثقين والقانونيين من البلدين.

وتشترك موريتانيا والسنغال في الاستثمار في حقل «آحميم» للغاز، ويعد هذا واحدا من أهم المشاريع الاقتصادية في البلدين.

ويعود الاستثمار إلى توقيع البلدين قبل 6 أعوام على القرار لاستغلال حقل غاز «السلحفاة أحميم الكبير» والذي تبلغ احتياطاته نحو 25 تريليون قدم مكعب.