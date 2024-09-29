سجلت مقاييس المطر خلال الـ24 ساعة الماضية , تساقط كميات هامة من الأمطار على 5 ولايات، حسب ما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وذلك على النحو التالي:

كوركول:

كيهيدي:

المجمع العطف…….. 11 ملم

توكومادي……………… 04 ملم

مقامه صانيى……….. 02 ملم

كمبو………………………02 ملم

لبراكنة:

بابابي:

الفرع…………………. 09 ملم

بابابي…………………..02 ملم

آدرار:

أطار:

رأس الطارف………… 45 ملم

المعذر…………………. 40 ملم

عين أهل الطايع….. 20 ملم

أطار…………………….. 04 ملم

كيدي ماغه:

قابو:

آماكه بولحية…………………………… 30 ملم

الجديدة…………………………………. 24 ملم

أهل سوكابه………………………….. 24 ملم

كوري…………………………………….. 17 ملم

كانكو……………………………………. 15 ملم

بوتنده………………………………… 13 ملم

الشكاطة…………………………… 10 ملم

كليله………………………………… 10 ملم

سلوقو…………………………….. 10 ملم

واعرت الشرفة………………… 08 ملم

برودي…………………………….. 07 ملم

واعرت أهل لفظيل……….. 07 ملم

الإسلام…………………………. 06 ملم

آماكه أهل المخطار……… 05 ملم

قابو…………………………….. 04 ملم

بعته……………………………. 04 ملم

سيليبابي:

ول بني سونيكي…………. 15 ملم

تينل دجبايه…………………. 05 ملم

ول بني أدباي…………….. 02 ملم

ول ينج:

راس الفيل …………………….14 ملم

تكتاكه…………………………. 05 ملم

تكتاكه صمب أنكومه…. 05 ملم

فرع الكتان………………….. 04 ملم