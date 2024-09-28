نعى “حزب الله” اللبناني، اليوم السبت، أمينه العام حسن نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل في غارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية، أمس الجمعة.

وأكد الحزب، في بيان، أن قيادته “ستواصل مواجهة العدو وإسناد غزة وفلسطين”.

وجاء في بيان للحزب “التحق سماحة السيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما”.

وجاء بيان حزب الله ساعات بعد تأكيد الجيش الإسرائيلي نجاح عملية الاغتيال وقوله إن مقاتلاته ألقت نحو 85 قنبلة خارقة للتحصينات، تزن كل منها طنا من المتفجرات لاغتيال نصر الله.