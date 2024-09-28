سجلت مقاييس المطر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات هامة من الأمطار على عدة ولايات، حسب ما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

فصاله………………………………….15 ملم

سره دوبه……………………………08 ملم

أم أعشيش…………………………06 ملم

الزرك…………………………………05 ملم

الحوض الغربي:

دجاورا………………………………..18 ملم

أم العكريش……………………..11 ملم

كوبني………………………………06 ملم

أتويميرات……………………….05مم

لعصابه:

ول أميليد……………………….20 ملم

السنهوري………………………..11

أهل بوسيف……………………10 ملم

باركيول لخظر…………………..05 ملم

الخلوه……………………………….30 ملم

هامد………………………………..06 ملم

تناها ………………………………..04 ملم

لعوينه البيظه………………….02 ملم

كوركول:

لمبيرات…………………………….38 ملم

تاقوتلا………………………………30 ملم

دجادجبني كانديكا………………30 ملم

المطاوله……………………………27 ملم

آلمان…………………………………23 ملم

لمقيمظ……………………………..18 ملم

أنضاميت…………………………..15 ملم

كوب أهل كريد……………………15 ملم

بتك أهل اليماني………………..15 ملم

دجادجبني الشرفه………………..10 ملم

أشكاطه……………………………..10 ملم

لحرش……………………………….10 ملم

أنعيمه……………………………..08 ملم

إسلاين………………………………07 ملم

أهل الزاله………………………….07 ملم

أمبود القديم…………………………..03 ملم

أميت أتويميرت……………………..13 ملم

مونكل………………………………….08 ملم

بيلكه……………………………………08 ملم

أمبركو…………………………………06 ملم

دار البيظه…………………………03 ملم

مقامه……………………………….01 ملم

كيدي ماغه:

حاسي شكار………………………..40 ملم

دجانكرمو……………………………31 ملم

آرتمو…………………………………..24 ملم

دجالا ……………………………….23 ملم

حاسي لعطش……………………..21 ملم

كلينكمو……………………………….21 ملم

الخشبايه……………………………..20 ملم

ول بني أدباي……………………..20 ملم

أنيليبا سونيكي…………………..20 ملم

أهل يربه……………………………..19 ملم

تينل دجبايه………………………….18 ملم

أزريكات………………………………..17 ملم

حمدلله…………………………………15 ملم

أهل سيدي ول أمبارك………………10 ملم

واعرت أهل لكحل………………………10 ملم

تاشوط……………………………………….06 ملم

سيليبابي…………………………………….03 ملم

دجيكي العزبه…………………………….20 ملم

دجيكي…………………………………………20 ملم

الطبال 4…………………………………..08 ملم

ول الرامي بديزكن…………………….05 ملم

أهل عالي الجديده……………………05 ملم

لبحير 1…………………………………….20 ملم

ويد أجريد……………………………………13 ملم

لبحير أهل عمار………………………………10 ملم

بودجبايه………………………………………09 ملم

آكوانيت………………………………………08 ملم

ول ينج……………………………………….07 ملم

كالينيورو………………………………………05 ملم

حاسي البكر الواد……………………………..04 ملم

العدله……………………………………………03 ملم

أذن لفرس ……………………………………….03 ملم

كرفافه………………………………………………….03 ملم

لحرج المركز………………………………………..02 ملم

دقفك أهل أمبارك………………………………..02 ملم