نظمت سفارة جمهورية الصين الشعبية في موريتانيا، أمس الجمعة في نواكشوط، حفل استقبال بمناسبة تخليد الذكرى 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

ومثل الحكومة الموريتانية في هذا الحفل وزير الصيد والبنى التحتية والمينائية، السيد الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والموريتانيين في الخارج، السيد بال محمد حبيب، والسفير المدير العام للدعم والخدمات الأفقية، السيد ماصار سيسوقو، مدير التعاون الثنائي وكالة، ومدير إفريقيا، السيد حمزة امعيليم، مدير آسيا وأوقانوسيا، وكالة، ومدير لبروتكول بوزارة الشؤون الخارجية، السفير با آمادو.

وخلال الحفل، ألقى السفير الصيني المعتمد لدى موريتانيا، لي بايجن، كلمة أكد فيها أن “موريتانيا والصين استطاعتا خلال السنوات الأخيرة العمل بشكل معمق على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون من خلال الشراكة الصينية العربية والصينية الافريقية”.

وأضاف بأن “الصين تبقي هي الشريك الأول في المجال التجاري بالنسبة لموريتانيا بنمو سنوي للتجارة الثنائية بين البلدين يقارب 7.4%، بالإضافة إلى تصاعد تبادل الخبرات البشرية حيث يعمل العديد من الموريتانيين في مجال الأعمال والتجارة في الصين”.