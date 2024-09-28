قالت وزيرة العمل الاجتماعي، والطفولة والأسرة، صفية بنت انتهاه، اليوم الجمهة، إن نسبة نجاح الأطفال الصم المشاركين في امتحان دخول السنة أولى إعدادية (كونكور) أكثر من 95%.

وأكدت الوزيرة خلال حفل تخليد اليوم العالمي للإشارة، أنها لن تدخر أي جهد للتغلب على الإشكالات التي تعترض تعليمهم في المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وأضافت أن القطاع “نفذ ضمن هذا التوجه في الآونة الأخيرة جملة من البرامج لصالح فئة الصم الكريمة ركزت في الأساس على محوري التعليم والتكوين المهني، إضافة إلى استفادتها من تمويل المشاريع المدرة للدخل الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة”. وفق قولها

وأشارت إلى أن “الوزارة تعمل على ترقية هذه الفئة وتنميتها وإفساح المجال أمامها للمشاركة القوية في عملية التنمية تناغما مع أهداف وغاياتالاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها موريتانيا”، مشيرة إلى أن “هذه الاتفاقية تدعو لتعزيز استخدام لغة الإشارة والتساوي بينها واللغات الأخرى، تعزيزا للهوية اللغوية للصم”.