تأهل المنتخب الموزيتاني لكرة القدم المصغرة، لنهائيات كأس إفريقيا للعبة، بعد فوزه على نظيره التشادي بثلاثة أهداف مقابل هذف.

ويعتبر هذا الفور هو الرابع على التوالي للمنتخب في البطولة، مطيحا قبله بمنتخب جنوب أفريقيا “البلد المضيف” إضافة إلى زامبيا وموريشيوس وتشاد.

وتغلب المنتخب الموريتاني في اللقاء الأول على منتخب زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبأربعة أهداف مقابل لا شيء على منتخب موريشيوس ضمن منافسات الجولة الثانية، وبهدفين مقابل هدف على نظيره صاحب الأرض منتخب جنوب افريقيا، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة المقامة حاليا في جوهانسبورغ (جنوب افريقيا 2024).

وكان فريق موريتانيا قد ضمن مشاركته في كأس العالم لكرة القدم المصغرة التي ستقام نهائياتها في العام المقبل (2025)بجمهورية أذربيجان.