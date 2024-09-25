سجلت مقاييس المطر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات هامة من الأمطار على عدة ولايات، حسب ما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وذلك على النحو التالي:
الحوض الشرقي
المبروك 50 ملم
آمريشه 10 ملم
شرواطه 09 ملم
تيشيليت 07 ملم
دجيكني 05 ملم
بوصطيله 25 ملم
أبحيره 20 ملم
ديده قلي 13 ملم
تنبدغه 11 ملم
حاسي باب 09 ملم
طير طوبه 07 ملم
بردلي 06 ملم
أمرج أمرج 09 ملم
شكراطيل 61 ملم
أنواودار 12 ملم
الستريه 10 ملم
برباره 09 ملم
المطار 07 ملم
النعمه 05 ملم
الحوض الغربي
بغداد 64 ملم
النايليه 60 ملم
مسيل كرفافه 43 ملم
تاكوديت 32 ملم
البنيه. 28 ملم
البيظ. 15 ملم
أطويل 10 ملم
كوبني مدبوكو 25 ملم
الحاسي 15 ملم
أتويميرات 11 ملم
كوبني 03 ملم
باكوينيت 26 ملم
أقرقار 26 ملم
عين فربه 22 ملم
لنوار 16 ملم
الزرافيه الشرقيه 30 ملم
لمقيمظه 25 ملم
آمريشه 25 ملم
كيعت أتيدومه 20 ملم
كيعت البقره 20 ملم
أدفيعه 15 ملم
لعيون الشلخه 12 ملم
تيشيليت أنعامه 12 ملم
بدر 12 ملم
لعيون 08 ملم
كنكوصه هامد 64 ملم
الساني 55 ملم
كارلا باري 55 ملم
للعوينه البيظ 55 ملم
لكليبيه 45 ملم
لبحير أهل بصو 45 ملم
خيرني 45 ملم
فرع أهل أحمد 45 ملم
بانبير 40 ملم
أهل عيدود 37 ملم
أبلاجميل 37 ملم
أولاد الامين 35 ملم
الدفعه أبراهيم العبد 35 ملم
أدفيعه أهل العيل 35 ملم
حيكامه 35 ملم
أم أوداش 35 ملم
أولاد حمه 30 ملم
أدفيعه ثلول 30 ملم
أهل الجيلاني 30 ملم
أدفيعه أولاد سيدي 30 ملم
أهل فابو 30 ملم
الخلوه 30 ملم
كنكوصه 26 ملم
تناها 26 ملم
أدي إفلان 25 ملم
أنخيله 18 ملم
آكمامين 16 ملم
لكليبيه 12 ملم
بافراره 12 ملم
كيفه لكران 51 ملم
فنتلي 50 ملم
أم العكريش أهل بيلول 41 ملم
أقويصب 36 ملم
دار العافيه 31 ملم
شنقيطي 30 ملم
كورودجل 26 ملم
ورتي 23 ملم
أمصب آكجول 20 ملم
أهل كنيت 20 ملم
آمرجل 20 ملم
الملكه 18 ملم
دار النجات 15 ملم
ميساح 11 ملم
كيفه 10 ملم
أم البركه 25 ملم
لبحير 25 ملم
فرع لينه 20 ملم
لعويسي 20 ملم
أهل أعبيد لله 20 ملم
دقفك 15 ملم
أحسي آياره 10 ملم
باركيول 09 ملم
السنهوري 09 ملم
باركيول لخظر 08 ملم
ول أميليد 08 ملم
كرو كرو 08 ملم
كوركول
أمبود كراد الفيله 37 ملم
تارنكت إديشف 35 ملم
كوب أهل دجادج 32 ملم
حظارت لحسي 30 ملم
كراع أجمل 30 ملم
أنبيديعات 25 ملم
راس أوش كش 25 ملم
لحرش 25 ملم
أوش كش 21 ملم
مطاوله 20 ملم
الفدره 20 ملم
أزريكت أهل الحسن 20 ملم
لميبرات 19 ملم
باشات أهل بقرو 15 ملم
أنعيمه 13 ملم
كوب أهل يماني 13 ملم
أمبود 12 ملم
أنحل 12 ملم
أنيان 10 ملم
تنترامه 10 ملم
لمسيكم 10 ملم
مقامه دجانكارا 85 ملم
أتويجيله 50 ملم
فرع اليتامه 39 ملم
دجولل 32 ملم
داو 30 ملم
القريات 25 ملم
صانيى 25 ملم
نيرول 25 ملم
كمبو 25 ملم
والي 25 ملم
دار البيظ 23 ملم
أنبركو 20 ملم
مقامه 11 ملم
بيلكه 08 ملم
أجريكايه 30 ملم
دجنكه 30 ملم
ربينت أهل عثمان 26 ملم
سينتام كرجمه 26 ملم
مفتاح الخير 26 ملم
ودجه بوصيابه 25 ملم
ول الرامي 21 ملم
كانكي 20 ملم
لكصيبه 12 ملم
أهل النانه 25 ملم
العطف 19 ملم
نيما 18 ملم
ورو تيرني 16 ملم
دجم ناكه 16 ملم
توكومادي 15 ملم
تفوندي سيفي 10 ملم
كيهيدي 08 ملم
مونكل آزكيلم 20 ملم
بوذروه 1 10 ملم
لبراكنه
أمبان أنيابينه 45 ملم
باكودين 43 ملم
لمبغدد 43 ملم
فوندو 40 ملم
لمبيديعه 35 ملم
أدباي الحجاج 35 ملم
بوشامه 30 ملم
كارول 29 ملم
مفتاح الخير 29 ملم
أمبان 25 ملم
سورومالى 20 ملم
ليوه 20 ملم
لعويجه 19 ملم
المشروع 18 ملم
الدينبيه 16 ملم
دجونابه 10 ملم
مكطع لحجار 07 ملم
أقليك أهل محمد الغيث 07 ملم
تاشوط 07 ملم
صنكرافه 05 ملم
بابابى الفرع 39 ملم
بابابى 21 ملم
أنوارا 20 ملم
هيرنبار 08 ملم
ألاك العزلات 60 ملم
بوحديده 05 ملم
ألاك 02 ملم
الترارزه
بغداد 45 ملم
كرماديكي 40 ملم
روصو 38 ملم
كلم 7 32 ملم
ربينت بلعمش 21 ملم
سكان أطلابين 20 ملم
أجدر المحكن 05 ملم
كرمسين أدجيه 32 ملم
أمبلل 30 ملم
كرمسين 25 ملم
لبيرد 25 ملم
علب أحمد دين 15 ملم
النخله 13 ملم
بناجي 12 ملم
التوفيق 10 ملم
المكجه 10 ملم
بنبري 09 ملم
أعويفيه 08 ملم
أمل السرور 08 ملم
تنقدجايت 06 ملم
مكه المكرمه 05 ملم
الخواره 03 ملم
أكراع لحمر 60 ملم
شيكنت 40 ملم
بير الملزم 33 ملم
الشارات 30 ملم
حاسي أرحاحله 30 ملم
آوكار 15 ملم
أحسي عبدو 15 ملم
أبير التورس 15 ملم
المذرذره 12 ملم
أحسي بوأحمد 10 ملم
تيكنت. 10 ملم
تاكيلالت 08 ملم
دار البيظه 06 ملم
أبي تلميت كندلك 25 ملم
الريان 15 ملم
بوسديره 13 ملم
ياره 13 ملم
أبي تلميت 11 ملم
المحمديه 10 ملم
أنتيشط 07 ملم
علب آدرس 04 ملم
آجوير 02 ملم
داخلت أنواذيبو
الشامي 03 ملم
أنوامقار 1.5 ملم
كيدي ماغه
مدن لغلال 75 ملم
آماكه بولحيه 55 ملم
بولحيه 50 ملم
كمبا أنضو 42 ملم
بوعته 40 ملم
أمباله دار النعيم 40 ملم
شوطت أهل أعبيد لله 35 ملم
أحسي أعمر 35 ملم
بوتنده 32 ملم
الكتان 30 ملم
حاسي النخله 28 ملم
كوري 27 ملم
الجديده 26 ملم
دجاكيلي 25 ملم
سلو 25 ملم
مدن بوبو 23 ملم
كليله 20 ملم
الإسلام 20 ملم
المصكول 19 ملم
واعرت أهل لفظيل 15 ملم
الحره 15 ملم
لبغدد 15 ملم
أهل عيسى 13 ملم
أهل عيسي باب 12 ملم
قابو 11 ملم
كدجيول 10 ملم
أزنيكي العربي 10 ملم
أهل سوكابه 10 ملم
كنكو 10 ملم
أبير إفري 80 ملم
أبيير أهل عمار 60 ملم
ويد أمور 60 ملم
التكتاكه صمب كومه 52 ملم
التكتاكه المركز 52 ملم
أندوملي أنياكي 47 ملم
كولو أنورو 43 ملم
ول ينج 43 ملم
لبحير 1 43 ملم
لكليبية إدواش 39 ملم
متعيلك أدباي 37 ملم
لحسي لحمر 37 ملم
بنعمان 37 ملم
الطيبات 35 ملم
بودجبايه 35 ملم
كرفافه 33 ملم
ويد أجريد 32 ملم
الدرك الطلح 30 ملم
ول جدو الفلاني 30 ملم
فرع الكتان 30 ملم
راس الفيل 30 ملم
العدله 25 ملم
لحرج دجام دجام 25 ملم
لعبلي 23 ملم
لمتعيلك المدن 22 ملم
سابوره 20 ملم
لحرج المركز 20 ملم
حاسي البكر الواد 20 ملم
ول جدو أهل أمبارك 19 ملم
النبيه 15 ملم
آكوانيت 10 ملم
سيليبابي
أنيلابا سونيكي 46 ملم
أهل سالم لخله 45 ملم
حاسي شكار 40 ملم
حاسي سيدي 40 ملم
واعرت أهل لكحل 37 ملم
تاشوط 36 ملم
أرتمو 30 ملم
واعرت أهل أحميميد 30 ملم
أزريكات 28 ملم
كلينكمو 25 ملم
تينل دجبايه 25 ملم
ول أبني أدباي 21 ملم
ول أبني سونسكي 20 ملم
الخشبايه 20 ملم
سيليبابي 20 ملم
دانكرمو 18 ملم
أهل صمب 15 ملم
دجالا 15 ملم
أهل سيدي أمبارك 15 ملم
أبيقيره تنبو 11 ملم
ومبو أجار أهل عالي 42 ملم
أجار سونيكي 39 ملم
حاسي البيظ 36 ملم
ول الرامي بديزكن 35 ملم
أهل الحسن 31 ملم
الطبال 3 30 ملم
الطبال 1 30 ملم
أهل عالي الجديده 29 ملم
عر 28 ملم
دجيكي 27 ملم
دجيكي العزبه 25 ملم
أنخيله 1 25 ملم
بوكربه 20 ملم
أهل أبريك 17 ملم
الطبال 4 15 ملم
آكوينيت 10 ملم
ومبو 10 ملم