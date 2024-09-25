أعلنت الإدارة العامة للأمن في موريتانيا، اليوم الأربعاء، أن ضبط مخالفات المرور في العاصمة نواكشوط أصبح يتم عبر نظام رقمي، اعتباراً من 24 سبتمبر.

وكانت إدارة الأمن قد افتتحت مركزاً للمراقبة يعتمد على تقنيات حديثة تشمل الكاميرات وأجهزة الرصد الآلي لتسجيل المخالفات المرورية، مما يلغي الحاجة إلى الطرق التقليدية في عملية الرصد.

وقالت الإدارة في بيان، إن دور الشرطي هو ضبط المخالفة فقط، وإعطاء وصل إلكتروني، مشيرة إلى أن باقي العملية تتم بالتنسيق بينها مع وزارة التجهيز والنقل، والخزانة العامة، والجمارك ووكالة الوثائق المؤمنة، إضافة إلى الوكالة الرقمية للدولة.

ودعت الموريتانيين والمقيمين في نواكشوط إلى الالتزام بقوانين المرور المعمول بها، مشددة على أن احترام هذه القوانين يساهم في خدمة المصلحة العامة.