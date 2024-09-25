أعلنت وزارة التجهيز والنقل أن الحكومة تعتزم إنجاز مشروع شبكة ترامواي في مدينة نواذيبو، شمال موريتانيا.

جاء هذا الإعلان خلال توقيع ملحق تمديد العمل بمذكرة التفاهم المتعلقة بمشروع إنجاز شبكة ترامواي في العاصمة نواكشوط، الموقعة مع شركة “المقاولون العرب” لمدة سنة كاملة.

وقالت وزارة التجهيز إن هذا الملحق يشمل إضافة مشروع إنجاز شبكة ترامواي في مدينة نواذيبو، مما سيمكن من مواصلة التباحث ودراسة العروض المقدمة للحصول على أفضل عرض ممكن لتمويل هذه المشاريع.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك أن شبكة الترامواي “ستساهم في حل مشكلة الحركية بمدينتي نواكشوط ونواذيبو”.

وسبق أن مددت الحكومة مذكرة التفاهم حول دراسة مشروع الترامواي مع شركة “المقاولون العرب” العام الماضي.

وبحسب وزارة التجهيز والنقل، فإن تمديد هذه المذكرة يأتي لتمكين الشركة من إجراء الدراسة الجدوائية والإجراءات اللازمة لهذا المشروع، الذي تتطلب أشغاله ثلاث سنوات.

كما سبق أن تلقت الوزارة مقترحات من “المقاولون العرب” تتعلق بمخطط مشروع الترامواي من الناحية الفنية ووسائل التمويل.

وقدمت شركة “المقاولون العرب” دراسة مبدئية لترامواي بخط يبلغ 42 كيلومترًا في نواكشوط، وخطين مع جزء تبادل بطول 1,200 كيلومتر.