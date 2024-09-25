أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية إلى 558 قتيلا بينهم أطفال ونساء، و1835 جريحا.

وقال وزير الصحة فراس الأبيض، إن “الحصيلة المحدّثة للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي بدأت الاثنين بلغت 558 شهيدا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 جريحا”.

وتشن القوات الإسرائيلية منذ صباح الاثنين، موجات من الغارات شملت كامل قرى وبلدات جنوب لبنان وصولا إلى عمق الجنوب في النبطية وصور، وفي منطقة البقاع الغربي والشمالي، كما طالت الغارات منطقة جبيل في شمال لبنان.

ويستمر انطلاق صفارات الإنذار شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق “حزب الله” عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وخلّفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.