أعلنت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا عن خطة للتعاقد مع أساتذة متقاعدين لتغطية النقص في أساتذة اللغة الفرنسية بالتعليم الثانوي.

وحددت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، الفئات المؤهلة للتعاقد وتشمل مفتشي التعليم الثانوي والأساسي، وكذلك أساتذة التعليم الإعدادي والثانوي، إلى جانب المعلمين المتخصصين في اللغة الفرنسية الذين سبق لهم التدريس في التعليم الثانوي.

وقالت الوزارة، إنها ستوزع المتقاعدين المتعاقدين وفق الاحتياجات المحددة لكل ولاية.

وأعلنت تخصيص 10 مقاعد لولاية الحوض الشرقي، و4 لولاية الحوض الغربي، و10 لولاية لعصابة، ولاية كوركل ثلاثة مقاعد، لبراكنة 7 مقاعد، اترارزة 11 مقعدا، آدرار 6 مقاعد وداخلت نواذيبو مقعد واحد.

وأشارت أنها ستبدأ استقبال ملفات المتقدمين يوم الاثنين 23 سبتمبر، في المديريات الجهوية المعنية، على أن تنتهي في 4 أكتوبر 2024.

ولفتت إلى أن عملية انتقاء المرشحين ستتم بناءً على خبراتهم وسنوات خدمتهم السابقة في قطاع التعليم، مشددة على أنها ستمنح الأفضلية للمتقاعدين من سلك مفتشي التعليم الثانوي.