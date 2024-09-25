كشفت وزارة الصحة أن نسبة شفاء الموريتانيين المصابين بالسرطان تتراوح بين 40٪ و60٪، معتبرة أن هذه النسبة مشجعة وتعكس مستوى الرعاية المتاحة لهذا المرض.

جاء ذلك على لسان الأمينة العامة لوزارة الصحة، العالية يحيى منكوس، مساء اليوم الأربعاء، خلال انطلاق مسيرة “خطوات الأمل”، التي نُظمت بالشراكة بين قسم الأطفال في المركز الوطني للأنكولوجيا وجمعية أطباء ضد السرطان.

وقالت الأمينة العامة إن السلطات ملتزمة بمكافحة السرطان بشكل عام، مؤكدة أن هذه النسبة يمكن تحسينها من خلال التشخيص المبكر.

وشددت على أهمية التشخيص المبكر، مشيرة إلى أنه كلما تم اكتشاف المرض مبكرًا، كانت فرص الشفاء أفضل والعلاج أكثر فعالية وأقل تكلفة.

وأضافت بنت منكوس أن المعطيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن أكثر من 80% من الأطفال المصابين بالسرطان يتعافون في البلدان المتقدمة، في حين تبلغ هذه النسبة حوالي 20% في البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، ولا سيما في إفريقيا.