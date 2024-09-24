نظمت سفارة المملكة العربية السعودية في نواكشوط، أمس الاثنين، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الرابعة والتسعين لليوم الوطني للمملكة.

ومثلت الحكومة الموريتانية في الحفل وزراء من عدة قطاعات، بينهم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، الذي شارك بصفته وزيراً للشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي بالوكالة، إلى جانب وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي سيد يحيى ولد شيخنا ولد لمرابط، ووزيرة التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه.

وخلال الحفل، ألقى سفير المملكة في موريتانيا، محمد بن عايد البلوي، كلمة أكد فيها أن الاحتفال تحت شعار “نحلم ونحقق” يعد فرصة لاستعراض إنجازات المملكة في مختلف المجالات التنموية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأشار البلوي إلى أن العلاقات السعودية-الموريتانية تتميز بالعمق الأخوي على المستويين الرسمي والشعبي، مبرزاً التعاون القائم في مشاريع تنموية تمولها وتديرها المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية، والجهود الإنسانية التي يقودها مركز الملك سلمان للإغاثة. كما أشار إلى الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزز العلاقات الثنائية.

وتحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني في 23 سبتمبر من كل عام، تخليداً لذكرى توحيد المملكة عام 1932 بقيادة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.