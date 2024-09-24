سجلت مقاييس المطر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كميات هامة من الأمطار شملت عدة ولايات، حسب ما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وذلك على النحو التالي: