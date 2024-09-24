سجلت مقاييس المطر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كميات هامة من الأمطار شملت عدة ولايات، حسب ما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وذلك على النحو التالي:
* الحوض الشرقي
– عدل بكرو
أم الصفيه 20 ملم
أبري الدلاح 16 ملم
عدل بكرو 10 ملم
السيفان 06 ملم
مصكول لخظر 01 ملم
أمرج أم أعشيش 27 ملم
أمرج 13 ملم
كرين (2) 10 ملم
– باسكنو
سره دوبه 05 ملم
* الحوض الغربي
– أطويل
الصط 20 ملم
أطويل 13 ملم
– الطينطان
ليبه 29 ملم
الطينطان 22 ملم
* لعصابه
– كيفه
دامغه 35 ملم
أم أشكاك 32 ملم
أقليك الشيخ مودي 25 ملم
كني الردانه 25 ملم
أمصب آكجول 25 ملم
الرك ديه 20 ملم
قراده 20 ملم
فركاكه 20 ملم
أذراع أهل شبه 18 ملم
أنواملين 15 ملم
قنزاره 15 ملم
أقليك أتفاقات 14 ملم
كيفه 06 ملم
– بومديد
الكنبه فرع أسدر 25 ملم
جلوه 18 ملم
أكليب أصغير 15 ملم
الطارف 15 ملم
أحسي الطين 15 ملم
لفطح 14 ملم
المدينه المنوره 10 ملم
أبروده 10 ملم
– باركيول
أسويه 30 ملم
باميره المدرسه 30 ملم
فرع الينه (1) 20 ملم
تنبل 20 ملم
أم البركه 15 ملم
لعويسي 15 ملم
كنكله 15 ملم
السنهوري 10 ملم
لبحير 08 ملم
أزليليك 06 ملم
– باركيول
لخظر 05 ملم
باركيول 04 ملم
– كرو
بلهراتك 40 ملم
باميره 30 ملم
أشكاطه 24 ملم
كامور 20 ملم
كرو 17 ملم
القايره 16 ملم
– كنكوصه
أدفيعه أبراهيم العبد 45 ملم
مكه 40 ملم
أدفيع ثلول 30 ملم
لكليبيه 25 ملم
أدفيعه أهل العيل 15 ملم
كرلا بيري 15 ملم
أهل سيدي 15 ملم
أهل فابو 14 ملم
أهل أبريك 10 ملم
تويرنكل ممادي 08 ملم
آكمامين 06 ملم
كنكوصه 04 ملم
* كوركول
– أمبود
دجيبابه 12 ملم
* داخلت أنواذيبو
– أنواذيبو
أصبيبيرات 30 ملم
الشلخه 20 ملم
* تكانت
– تجكجه
أدي مجبور 36 ملم
إكان (1) 30 ملم
أشاريم 15 ملم
صالت النعوي 11 ملم
تيدومات 10 ملم
القديه 07 ملم
تجكجه 06 ملم
لمسيله 03 ملم
أنبط 02 ملم
– المجريه
آشويبير 24 ملم
ورار 23 ملم
أشرم 20 ملم
دجوينكي 13 ملم
المجريه 10 ملم
سلنبو 10 ملم
لكريع 10 ملم
آكويده 09 ملم
السياسه 09 ملم
* كيدي ماغه
– سيليبابي
أنيرا با سونيكي 19 ملم
واعرت أهل لكحل 06 ملم
تاشوط 05 ملم
آرتمو 03 ملم
حاسي سيدي 03 ملم
واعرت أهل أحميميد 03 ملم
– ول ينج
العداله 20 ملم
سابوره 17 ملم
حاسي البكر الواد 14 ملم
دبلكي 13 ملم
– ومبو
ومبو 20 ملم
صاني دجيري 12 ملم
حاسي لبيظ 03 ملم
قابو المسلم 49 ملم
دجلكوني 33 ملم
سابو سيرى 30 ملم
آرقاو 30 ملم
قابو 28 ملم
الشيه (2) 22 ملم
كدجيول 20 ملم
مدن بوبو 18 ملم
كوري 16 ملم
الشلخه 13 ملم
الملكه 12 ملم
الشيه (1) 11 ملم
بوكي دجام 08 ملم
بوتنده 07 ملم
بوعته 07 ملم
برودي 04 ملم
بولحيه 04 ملم