وقعت الحكومة ، اليوم الثلاثاء في نواكشوط مع البرازيل اتفاقية تعاون مشترك تتعلق بتوفير منح للطلاب الموريتانيين في الجامعات البرازيلية.

ووقع عن الجانب الموريتاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد أمين، والبرازيلي السفير ايفالدو فريري.

وقالت وزارة التعليم العالي، إن هذه الاتفاقية “تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي ، وتدريب المدرسين والباحثين، وتعزيز التنقل الجامعي، وتبادل المعلومات والخبرات.

واعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الاتفاقية تسمح بالتعاون المشترك بين الجامعات الموريتانية والبرازيلية في مجال ابتعاث الطلبة والأساتذة والشراكة في مجال البحث والتكوين.

وقال إن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على منح ستعرض للطلبة الراغبين في الدراسة بالبرازيل في مرحلتي الليسانس وماستر، وستتم العملية بكل شفافية ووضوح وعبر إعلان رسمي.

وأضاف الوزير أن الجامعة الموريتانية ستفتح في القريب العاجل قسم للغة البرتغالية بفضل التعاون مع البرازيل.