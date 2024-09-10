طالب الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، القطاعات المعنية بمواجهة حرائق الغابات بإعداد بيان حول الآليات التنفيذية للمقاربة الجديدة لحماية المراعي من الحرائق لتقديمها في أقرب الآجال أمام مجلس الوزراء.

وقال الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، خلال اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمكافحة الحرائق في الوسط الريفي، إنه آن الأوان لإعداد حصيلة الحملات السابقة والاستفادة من التجارب، والتفكير الجدي في إرساء مقاربة جديدة تقوم على استباق الأزمات والاشتراك في حلها.

وأضاف خلال الاجتماع أن هذه المقاربة يجب أن تأخذ في الحسبان إسهام الفاعلين الجهويين والمحليين والتجمعات القروية في حماية المراعي من الحرائق وتحمل المسؤولية في ذلك، بإدماج كافة الهيئات على المستوى الجهوي والمحلي في حماية الغطاء النباتي بشكل أكثر فعالية.

وأكد أن المقاربة يجب أن تضمن انخراط السكان في العملية، مضيفا أنه مع توفر وتعدد الوسائط بالإمكان إطلاق حملات توعية واسعة تلامس الجميع، والعمل على تعزيز الإجراءات الميدانية من أجل الحد من الأسباب المؤدية إلى الحرائق.