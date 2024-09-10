انطلقت ليل الاثنين/الثلاثاء فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان لعيون للتنمية والثقافة والتراث، الذي يدوم ثلاثة أيام في لعيون تحتضنه عاصمة ولاية الحوض الغربي .

وتتضمن يوميات المهرجان تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، من أبرزها محاضرات وندوات فكرية تسلط الضوء على عطاء علماء وأدباء المنطقة.

إضافة إلى تنظيم سهرات فنية، وألعاب فولكلورية، ومسابقات في مجالات متعددة، بالإضافة إلى يوم زراعي ويوم صحي تقدم فيه استشارات وعلاجات مجانية .

وحسب ما أعلن القائمون على المهرجان فإنه يسعى، إلى إحياء واستحضار محطات ناصعة من تاريخ وثقافة المنطقة والتعريف بالآفاق السياحية الواعدة للمنطقة.

وقال وزير الثقافة والفنون الحسين ولد مدو، خلال افتتاح المهرجان إن مدينة لعيون، تأسست من أول يوم على التنوع، وساهمت في بناء قيم المواطنة وتكريس المستقبل الواعد للأمة، مبرزا جمال الطبيعة التي حباها الله بها والتي لعبت دورا أساسيا في إعطاء المدينة طابعا مدنيا قبل التمدن.

وتعهد بإعطاء العناية اللازمة للمدن التاريخية في الولاية، ودعم جميع الأنشطة الثقافية والفنية، التي من شأنها أن تساهم في التعريف بهذه المنطقة ومقدراتها التنموية والثقافية.