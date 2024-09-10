أفادت حصيلة نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) في تشاد، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت البلاد هذا الصيف أسفرت عن مصرع 341 شخصا وتضرر مليون ونصف مليون آخرين في هذا البلد.

وأوردت الحصيلة أن “مقاطعات البلاد الـ23، تعاني راهنا أزمة الفيضانات التي باتت تتكرر في شكل أكبر خلال الأعوام الأخيرة”، موضحة أن “الحكومة وشركاءها أحصوا تدمير أكثر من 164 الف منزل و259 الف هكتار من الحقول، ونفوق 66 الفا و700 رأس ماشية”.

ولم تدل الحكومة التشادية الى الآن بحصيلة شاملة للفيضانات التي تضرب البلاد منذ أسابيع عدة.

وكانت الأمم المتحدة حذرت الاسبوع الماضي من تأثير “الأمطار الغزيرة والفيضانات الخطيرة” في المنطقة، وخصوصا في تشاد، داعية الى “اجراءات فورية وتمويل كاف” لمواجهة “الأزمة المناخية”.