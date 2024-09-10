يواجه المنتخب الموريتاني لكرة القدم “المرابطون”، مساء اليوم الثلاثاء، منتخب الرأس الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا ” كان المغرب 2025 “.

ووصلت بعثة المنتخب الموريتاني أمس الاثنين إلى العاصمة برايا، لخوض المباراة الثانية له في التصفيات، بعد فوزه في الجولة الأولى على ضيفه منتخب بتسوانا بهدف نظيف, من توقيع سيدي بون عمر في الدقائق الأخيرة من المباراة التي احتضنها ملعب شيخا بيديه في العاصمة نواكشوط.

ويسعى المنتخب الموريتاني للفوز في المباراة للمواصلة في صدارة المجموعة، التي يتقاسمها مع نظيره المصري الذي يواجه منتخب بوتسوانا، بعد أن تمت الموافقة على طلب بوتسوانا بتأجيل المباراة لتقام في المساء؛ نظرًا لعودة بعثة منتخبها الوطني من موريتانيا صباح اليوم الثلاثاء، أي قبل موعد المباراة بعدة ساعات فقط.

وخسرت بوتسوانا 1-صفر في موريتانيا، يوم السبت الماضي، فيما فازت مصر 3-صفر على كاب فيردي قبلها بيوم واحد.

وتتصدر مصر وموريتانيا المجموعة بثلاث نقاط من الانتصار في الجولة الأولى، فيما ظلت بوتسوانا، والرأس الأخضر، دون رصيد.