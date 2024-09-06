لقي 14 تلميذًا ومعلمهم، الليلة الماضية، مصرعهم، جراء أمطار غزيرة ضربت إقليم وداي في شرق تشاد، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وذكرت السلطات في بيان، إن هطول الأمطار تسبب بحدوث برق ضرب مدرسة، ما أدّى إلى مصرع 15 شخصًا وإصابة آخرين.

وحذرت الأمم المتحدة في وقت سابق، من تأثير “الأمطار الغزيرة والفيضانات الشديدة” في المنطقة، مشيرة إلى أن “تشاد هي البلد الأكثر تضررًا، إذ إن أكثر من 24 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في غضون أسابيع قليلة فقط”.