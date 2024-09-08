صادقت الجمعية الوطنية،ليل السبت/الأحد، على إعلان السياسة العامة للحكومة، الذي قدمه الوزير الأول المختار ولد أجاي يوم الأربعاء الماضي أمام الجمعية.

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب مكت أن نتائج تصويت السادة النواب البالغ عددهم 176 جاءت على النحو التالي:

– عدد المصوتين بنعم: 140

– عدد المصوتين ب لا: 25

عدد الممتنعين عن التصويت: 0

وقال رئيس الجمعية الوطنية “إنه نظرا لترتيبات المواد 42 – 74 -75 من الدستور، والمواد 73 – 131 – 132 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وحيث أن الأصوات المناوئة قد بلغت 25 صوتا فقط، فإن الجمعية الوطنية قد منحت ثقتها للحكومة”.