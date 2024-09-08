حقق المنتخب الموريتاني لكرة القدم مساء السبت فوزا ثمينا على حساب ضيفه منتخب بتسوانا بنتيجة (1 – 0) من إمضاء اللاعب سيدي بون عمر في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جرت بملعب شيخا بيديه، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2025.

وبهذا الفوز يحصد المنتخب الوطني ثلاث نقاط مهمة وضعته في المركز الثاني في مجموعته خلف المنتخب المصري بفارق الأهداف؛ والذي فاز على منتخب جزر الرأس الأخضر مساء أمس بثلاثية دون رد.

وبهدف سيدي بون عمر في مباراة اليوم فك المنتخب الوطني عقمه الهجومي الذي لازمه على مدى ثماني مباريات؛ حيث كان آخر هدف يسجله المنتخب هو هدف القائد يحي دلاهي ضد المنتخب الجزائري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت على الأراضي الإيفوارية.