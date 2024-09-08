اعلنت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية في نشرة للطوارئ، أن الأمطار والسيول والرياح المصاحبة لها تسببت في بعض الأضرار المادية في مقاطعتي لعيون وتامشكط بالحوض الغربي .

وشملت الأضرار مدينة لعيون، حيث غمرت السيول عدة مساكن، في بعض أحياء المدينة، كما غمرت المياه المركز الصحي، حيث أخرجت قسم الولادة عن الخدمة.

واطلع الوالي فى هذا السياق على تدخلات اللجنة المقاطعية التى أدت زيارة للأحياء المتضررة و تدخلت فرقة من الأمن المدني لشفط المياه عن المساكن المتضررة و المركز الصحي.

كما -تم نقل الأسر إلى مواقع أخرى، في انتظار عودة الأمور إلى طبيعتها.

وتسببت الأمطار كذلك في تضرر بعض المساكن بقرية اكفافه ببلدية اكجرت .

كما أدت الامطار التي تساقطت بمقاطعة تامشكط وخاصة على قرية كلالة ببلدية الصفا إلى تضرر بنك الحبوب بالقرية .