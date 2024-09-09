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الرئيس الموريتاني يعزي كينيا في وفاة عدد من الطلاب

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

قدم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، التعزية للرئيس الكيني ويليام روتو، إثر وفاة عدد من الطلاب في حريق بأكاديمية هيلسايد إنداراشا.

وقال ولد الغزواني في برقية له:“تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ الحريق الذي شب في أكاديمية هيلسايد إنداراشا، وأودى بحياة العديد من الطلاب الشباب الواعدين.

وأضاف أنه يتقدم إثر هذه الحادثة الأليمة، أتقدم للرئيس والشعب الكيني ، باسميه شخصيا، وباسم الحكومة والشعب الموريتانيين، بصادق مشاعر التعزية والمواساة والتضامن الأخوي، راجيا لذوي الضحايا الصبر والسلوان، وعاجل الشفاء للجرحى.

 

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