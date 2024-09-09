قدم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، التعزية للرئيس الكيني ويليام روتو، إثر وفاة عدد من الطلاب في حريق بأكاديمية هيلسايد إنداراشا.

وقال ولد الغزواني في برقية له:“تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ الحريق الذي شب في أكاديمية هيلسايد إنداراشا، وأودى بحياة العديد من الطلاب الشباب الواعدين.

وأضاف أنه يتقدم إثر هذه الحادثة الأليمة، أتقدم للرئيس والشعب الكيني ، باسميه شخصيا، وباسم الحكومة والشعب الموريتانيين، بصادق مشاعر التعزية والمواساة والتضامن الأخوي، راجيا لذوي الضحايا الصبر والسلوان، وعاجل الشفاء للجرحى.