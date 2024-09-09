لقي 13 شخصا مصرعهم، وأصيب 45 آخرون بجروح في حادث مروري بين حافلة ركاب قادمة من مالي، وشاحنة صهريج بشمال الكوت ديفوار، حسب ما أفادت الشرطة.

ووفق ماورد على منصة تابعة للشرطة تعمل على تسجيل الحوادث المميتة في البلاد، فإن الحادث وقع جراء اصطدام حافلة نقل وشاحنة صهريج “محملة بالوقود” كانت قادمة في الاتجاه المعاكس على الطريق السريع الذي يربط بين بواكيه وكورهوغو، المدينتان الرئيسيتان في شمال الكوت ديفوار.

وأوضحت الشرطة أن “الاصطدام بين الحافلة والشاحنة أدى إلى نشوب حريق مهول”، مشيرة، في هذا الصدد، إلى مصرع 13 شخصا وإصابة 45 آخرين، من بينهم 19 طفلا.

وتتكرر الحوادث المميتة في الكوت ديفوار بسبب سوء حالة بعض الطرق والعديد من المركبات، بالإضافة إلى إهمال السائقين.

ويقتل ما بين 1000 و1500 شخص سنويا على الطرق في الكوت ديفوار، وفقا لوزارة النقل.