أكد الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي، التزام الحكومة وانفتاحها واستعدادها للتعاون، مع غرفة البرلمان وفقا للدستور.

جاء ذلك خلال حفل عشاء أقامه للنواب البرلمانيين، بعد مصادقتهم على برنامج حكومته/

وشدد الوزير الأول للنواب المعارضين، استعداد الحكومة لكل ما من شأنه تسهيل التعاون معهم في كل ما يخدم مصلحة البلد حاضرا ومستقبلا، موجها الشكر لهم على “لعب دورهم كمعارضة وطنية ديمقراطية”.

وقال ولد اجاي، إن الوقت الآن بعد المصادقة على بيان الحكومة، أصبح وقت عمل وخدمة كل ما يسمح بتنفيذ الالتزامات التي قدمت أمام البرلمان من أجل الوفاء بها على أحسن صورة.

وصادقت الجمعية الوطنية،ليل السبت/الأحد، على إعلان السياسة العامة للحكومة، الذي قدمه الوزير الأول المختار ولد أجاي يوم الأربعاء الماضي أمام الجمعية.