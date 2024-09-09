بحث وزير الصحة في الحكومة الموريتانية عبد الله سيدي محمد وديه، اليوم الاثنين، مع السفير الجزائري في نواكشوط محمد بن عتو، تفعيل الاتفاقية الاتفاقية الموقعة بين موريتانيا والجزائر في مجال الصحة.

وحسب ما أعلنت وزارة الصحة فقد بحث الجانبان خلال لقاء جمعهما اليوم الاثنين، أوجه التعاون بين البلدين في المجال الصحي، وخاصة الاتفاقية الأم بين البلدين في مجال الصحة، وطرق تفعيلها.

كما تطرق اللقاء لمواصلة العمل فيما يخص زراعة الكلى، وتوريد الأدوية المتعلقة بها، وكذا تبادل الزيارات والخبرات بين الفرق الفنية، بالإضافة إلى بناء مركز صحي في مدينة ازويرات.