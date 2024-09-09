سجلت مقاييس المطر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تهاطل كميات من الأمطار في عدة مناطق من البلاد، حسب ما أفادت به شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

عدل بكرو:

التجمع أم أصفيه 100 ملم

المصكول لخظر 30 ملم

أبري الدلاح 28 ملم

راس الفيل 25 ملم

عدل بكرو 18 ملم

بوقله 15 ملم

أسكره 10 ملم

باسكنو :

فصاله 04 ملم

أمرج دار البركه (1) 20 ملم

لعصابه :

كنكوصه:

النخيل 40 ملم

كاقي 35 ملم

بافراره 30 ملم

تناها 31 ملم

الشلخه 27 ملم

أعوينه البيظه 24 ملم

كوركول:

مقامه:

تولل 61 ملم

نيرول 40 ملم

والي 35 ملم

كمبو 32 ملم

صانيى 28 ملم

ضاو 08 ملم

مقامه 06 ملم

الفرع 06 ملم

دجنكارا 03 ملم

دار البيظه 02 ملم

كيدي ماغه :

قابو:

الملكه 54 ملم

الشيه (2) 45 ملم

مدن بوبو 35 ملم

أزنيكي الفلاني 35 ملم

بعته 28 ملم

شوطت أهل أعبيدلله 22 ملم

أمباله أهل باريك 21 ملم

الشيه (1) 20 ملم

بوكي دجام 20 ملم

واد النعاج 20 ملم

الحره 20 ملم

آرقاو 18 ملم

دجاكيلي 18 ملم

كمبا أنضو 17 ملم

أشليخه 16 ملم

الإسلام 16 ملم

المسلم 14 ملم

أهل بولحيه 13 ملم

قابو 12 ملم

مدن لغلال 12 ملم

سلو 12 ملم

كوجول 11 ملم

كليله 10 ملم

أهل سكابه 10 ملم

سابو سيرى 10 ملم

سلوقو 07 ملم

برودي 07 ملم

بوتنده 06 ملم

كوري 05 ملم

آماكه بولحيه 05 ملم

أزنيكي العربي 04 ملم

دجيكوني 04 ملم

سيليبابي:

أنبيقيره تنبو 43 ملم

سيليبابي 21 ملم

أهل سالم لخل 16 ملم

أهل يربه 16 ملم

أنبيقيه (1) 15 ملم

كلينكمو 15 ملم

توريما مندجا 12 ملم

أهل صمب 11 ملم

أزريكات 10 ملم

دجالا 08 ملم

حاسي شكار 07 ملم

الخشبايه 05 ملم

دجاكرمو 05 ملم

أرتمو 02 ملم

تاشوط 01 ملم

واعرت أهل أحميميد 01 ملم

ومبو:

أهل أبريك 60 ملم

دجاليبه 51 ملم

تاقوتلا 40 ملم

ول رامي بديزكن 35 ملم

ومبو 34 ملم

أهل أركيك 33 ملم

عـر 30 ملم

بوكربه 25 ملم

أنخيله (1) 25 ملم

صانيى دجيري 25 ملم

تيشطايه 25 ملم

ول الرامي تادريصه 22 ملم

دجكي العزبه 22 ملم

أنخيله (2) 21 ملم

الطبال (1) 19 ملم

حاسي لبيظ 15 ملم

دجيكي 15 ملم

الطبال( 4) 12 ملم

أهل الحسن 11 ملم

الطبال (3) 09 ملم

أهل عالي الجديده 01 ملم

ول ينج:

سابوره 15 ملم

حاسي البكر الواد 15 ملم

أدرك الطلح 11 ملم

لحرج دجام دجام 09 ملم

لحرج المركز 1.5 ملم