لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 22 آخرون في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة اليوم الاثنين في وسط السنغال، على ما أفادت فرق الإغاثة.

وأضافت فرق الإغاثة أن الحادث وقع السادسة صباحا قرب بلدة ندانغالما في وسط البلاد.

وكانت الحكومة السنغالية وعدت شهر مارس الماضي بتحرك قوي منتصفأغسطس بسبب تزايد حوادث السير، وأعلن وزير النقل المالك ندياي، عن تكثيف حواجز المراقبة على الطرقات وتشديد العقوبات.

وحث وزارة النقل مشغلي وسائل النقل على ضمان الامتثال بدقة للمعايير التقنية، لتشغيل المركبات والتدريب وتوعية الموظفين، فضلا عن احترام ظروف العمل لا سيما ساعات العمل وتأمين الراحة.