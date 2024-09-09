أمهلت وزارة التجهيز والنقل، كافة ملاك السيارات التي تحمل بطاقات رمادية قديمة غير مؤمنة، مدة لا تتجاوز 6 أشهر من أجل استبدالها ببطاقات بيومترية مؤمنة.
وقالت الوزارة في بلاغ لها إن على المعنيين التوجه إلى المصالح الفنية بإدارة النقل من أجل استبدالها.
وأضافت أنها ستطور منصة إلكترونية لتسهيل هذه الإجراءات، وتقريب الخدمة من المواطن بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وتسريع عملية استبدال الوثائق .
وأشارت إلى أنه تقرر تحديد فترة معالجة الطلبات الخاصة بالبطاقة الرمادية بـ7 أيام، بدء من تاريخ استلام الطلب وحتى استلام البطاقة .