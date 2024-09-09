أمهلت وزارة التجهيز والنقل، كافة ملاك السيارات التي تحمل بطاقات رمادية قديمة غير مؤمنة، مدة لا تتجاوز 6 أشهر من أجل استبدالها ببطاقات بيومترية مؤمنة.

وقالت الوزارة في بلاغ لها إن على المعنيين التوجه إلى المصالح الفنية بإدارة النقل من أجل استبدالها.