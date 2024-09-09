توقعت “الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية”، ليوم غد السبت، تساقطات مطرية ضعيفة إلى متوسطة، قوية محليا منتظرة على الحوضين ولعصابه وكيدي ماغه وكوركول ولبراكنه والترارزه وتكانت وآدرار وإينشيري وداخلت نواذيبو وجنوب تيرس الزمور.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة العامة لمدينة نواكشوط ستتميز بهبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة السرعة من غربية إلى شمالية غربية، بينما ستكون السماء قليلة الغيوم إلى غائمة.

وأوضحت الهيئة للوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) بالنسبة للتوقعات بحالة البحر والمناطق الساحلية وفي العرض:، بأن البحر سيكون قليل الاضطراب على طول السواحل، في حين سيتراوح ارتفاع موجه البحري ما بين 0.6 إلى 1.5 متر.

وفي ما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة:

النعمة………………………..27-36°

تمبدغه……………………….27-36°

ولاته………………………….27-37°

عدل بكرو …………………. 26-35°

باسكنو …………….………..26-36°

لعيون……………………… 28-36°

الطينطان………………… 27-36°

كيفه…………………………28-36°

كنكوصه……………………27-35°

باركيول……………….…….28-37°

كيهيدي…………………….27-37°

مونكل………………………..28-37°

مقامه………………………27-35°

إمبود……………………….27-35°

ألاك………………..……….27-38°

مقطع لحجار………….…28-38°

بوكى…………………..….27-38°

روصو.…………………….26-37°

أبوتلميت………………..27-38°

أطار..…………………….29-41°

وادان……………………….29-40°

شنقيط…………………..28-39°

أوجفت………………….28-40°

انواذيبو…………………22-28°

تجكجه………..…………27-38°

تيشيت………..………..30-40°

سيلبابي………….……26-34°

ازويرات……….……….27-41°

بئر أم اكرين………….20-41°

أكجوجت……………….28-41°

انواكشوط……………26-33°